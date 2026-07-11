Azerbaycan ile Sırbistan, Bakü'de Siber Güvenlik Alanındaki Askeri İş Birliğini Görüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Azerbaycan ile Sırbistan savunma bakanlıkları arasında 2026 yılı için kabul edilen ikili askeri iş birliği programı çerçevesinde, Bakü'de bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında görev yapan askeri uzmanların katılımıyla ortak bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İş Birliği Dairesi'nde yapıldı. Görüşmelerde bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanındaki güncel durum, ortaya çıkan yeni tehdit ve riskler, kritik bilgi altyapılarının korunması ile siber saldırılar ve olaylara karşı alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Taraflar ayrıca deneyim paylaşımı, uzman personelin eğitimi, ortak tatbikatların düzenlenmesi ve eğitim programlarının hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının sonunda Azerbaycan ve Sırbistan heyetleri, siber güvenlik alanındaki ikili iş birliğinin daha da genişletilmesinin önemini vurguladı. Taraflar, bilgi paylaşımının, mesleki deneyimlerin aktarılmasının ve eğitim alanındaki ortak çalışmaların, iki ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve siber hazırlık seviyesinin artırılması açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti