Zelenskiy: Ukrayna, Türkiye ve Azerbaycan ile Savunma Alanındaki İş Birliğini Başlattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile savunma alanında yeni bir iş birliği sürecini başlattığını duyurdu.

Yeni ortaklara teşekkür eden Zelenskiy, yürütülen çalışmaların olumlu şekilde ilerlediğini belirterek, iş birliğinin ayrıntıları hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Zelenskiy açıklamasında, "Azerbaycan ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu yöndeki çalışmaları gerçekten başlattık. Mümkünse ayrıntılara girmeyelim, ancak kabul edilebilir bir hızla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna liderinin açıklaması, Kiev'in savunma alanında bölgesel ortaklarıyla iş birliğini güçlendirme yönündeki adımlarının sürdüğüne işaret etti.