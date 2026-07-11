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Ceyhun Bayramov, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile İkili İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

11 Temmuz 2026 - 17:57
News ID: 1838816
Ceyhun Bayramov, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile İkili İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Gurbetçiler Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel konuların ele alındığını duyurdu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bayramov, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, temasların Azerbaycan ile Ürdün arasındaki dostluk ilişkilerinin ve uzun vadeli stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesine odaklandığını belirtti.

Görüşmede siyasi, ekonomik, ticari, yatırım, ulaştırma, enerji, insani yardım, eğitim ve turizm alanlarında iş birliğinin genişletilmesi imkanları ele alınırken, taraflar yakın siyasi diyaloğun sürdürülmesinin önemini de vurguladı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bayramov, çok taraflı uluslararası kuruluşlar çerçevesinde koordinasyonun sürdürülmesine yönelik ortak kararlılığın bir kez daha teyit edildiğini belirterek, barışın, istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi konusunda ortak çıkarların altını çizdiklerini ifade etti.

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