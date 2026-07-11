Rusya Yanlısı Kanallar: Ukrayna İHA'ları Azerbaycan ve Kazakistan Üzerinden Rusya'ya Ulaştı İddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya yanlısı propaganda kanalları (Z-kanalları), Ukrayna'nın uzun menzilli insansız hava araçlarıyla Omsk Petrol Rafinerisi'ne düzenlediği saldırının ardından yeni iddialar ortaya attı.

Kremlin'e yakın propaganda kaynakları, modernize edilmiş Ukrayna yapımı "Fayer Point" tipi İHA'ların sahip oldukları uzun menzil sayesinde Ukrayna topraklarından doğrudan Sibirya'nın derinliklerine ulaşmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Bu çevrelere göre, söz konusu İHA'lar ya Kazakistan topraklarından havalandı ya da Azerbaycan üzerinden geçerek Hazar Denizi rotasını kullandı ve bu güzergâh üzerinden Rusya'daki hedeflere ulaştı.

Öte yandan, savaş yanlısı bazı Rus blog yazarları da bu iddiaları, Bakü'nün Moskova'ya yönelik olası bir "misilleme planı" olarak yorumlamaya çalıştı. Söz konusu yorumlarda, bu senaryo Rusya'nın kısa süre önce Ukrayna'da Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'a ait enerji tesislerine düzenlediği saldırılarla ilişkilendirildi.

Haberde yer alan iddialar, Rusya yanlısı propaganda kanallarının açıklamalarına dayanmakta olup, bağımsız kaynaklar veya ilgili resmi makamlar tarafından doğrulanmış değildir.