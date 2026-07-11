ABD'li Senatör Steve Daines, Bakü'de Azerbaycanlı Üst Düzey Yetkililerle Görüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin Bakü Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Montana Senatörü Steve Daines'in Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre Daines, Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Senatör Daines'in, uzun yıllardır ABD ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini desteklediği ve Washington'un Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerine katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin son aylarda ABD'li üst düzey yetkililerin Bakü'ye gerçekleştirdiği temasların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi. Bu ziyaretlerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından bu yılın şubat ayında imzalanan Stratejik Ortaklık Şartı'nın hayata geçirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Resmi temaslarının yanı sıra Senatör Steve Daines, Bakü'deki Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret ederek Azerbaycan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatını kaybeden şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu.