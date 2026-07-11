Video / "Yetmiş Yıllık Mücadelenin Ardından Son Yolculuk: 'Artık İmam Rıza'nın (a.s) Kucağında Huzur İçinde Dinlen'"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Vefat eden isim için yayımlanan taziye mesajında, yaklaşık yetmiş yıl süren mücadele ve fedakârlık dolu hayatına vurgu yapıldı. Mesajda, "Yetmiş yıllık mücadelenin ardından artık Ali bin Musa er-Rıza'nın (a.s.) kucağında huzur içinde dinlen." ifadelerine yer verilerek, merhuma duygusal sözlerle veda edildi. Söz konusu mesaj, merhumun uzun yıllar boyunca sürdürdüğü mücadelenin ardından ebedi istirahate kavuştuğunu simgeleyen anlamlı bir veda olarak değerlendirildi