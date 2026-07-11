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İran Lideri: "Suçluların İşlediği Cinayetlerin Hesabını Soracağımıza Söz Veriyoruz"

11 Temmuz 2026 - 18:20
News ID: 1838826
İran Lideri: "Suçluların İşlediği Cinayetlerin Hesabını Soracağımıza Söz Veriyoruz"

İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında, hayatını kaybeden komutan için veda ederken, onun yolunun sürdürüleceğini ve hayatını kaybedenlerin kanının sorumlularından hesap sorulacağını ifade etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı mesajda hayatını kaybeden komutana hitaben duygusal ifadeler kullandı.

Hamaney, mesajında, "Ey mazlum şehit! Ey onurlu mazlum! Ey Allah'ın salih kulu!" sözleriyle başladığı konuşmasında, gözyaşları ve hüzün içinde şehide veda ettiklerini belirtti.

İran lideri, şehidin ortaya koyduğu düşünceyi ve izlediği yolu koruyacaklarına söz verdiklerini ifade ederek, bu yolda karşılaşacakları zorluklardan korkmayacaklarını ve onun gibi ilahi müjdelere ve vaatlere bağlı kalacaklarını söyledi.

Hamaney ayrıca, "Senin temiz kanının ve bu iki savaşta şehit olan tüm şehitlerin kanının intikamını suçlu ve itibarsız katillerden alacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullanarak, sorumluların hesap vereceğini belirtti.

İran Lideri: "Suçluların İşlediği Cinayetlerin Hesabını Soracağımıza Söz Veriyoruz"

 

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