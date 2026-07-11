İran Lideri: "Suçluların İşlediği Cinayetlerin Hesabını Soracağımıza Söz Veriyoruz"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı mesajda hayatını kaybeden komutana hitaben duygusal ifadeler kullandı.
İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında, hayatını kaybeden komutan için veda ederken, onun yolunun sürdürüleceğini ve hayatını kaybedenlerin kanının sorumlularından hesap sorulacağını ifade etti.
Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı mesajda hayatını kaybeden komutana hitaben duygusal ifadeler kullandı.
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