İran Lideri: "Suçluların İşlediği Cinayetlerin Hesabını Soracağımıza Söz Veriyoruz"

Hamaney, mesajında, "Ey mazlum şehit! Ey onurlu mazlum! Ey Allah'ın salih kulu!" sözleriyle başladığı konuşmasında, gözyaşları ve hüzün içinde şehide veda ettiklerini belirtti.

İran lideri, şehidin ortaya koyduğu düşünceyi ve izlediği yolu koruyacaklarına söz verdiklerini ifade ederek, bu yolda karşılaşacakları zorluklardan korkmayacaklarını ve onun gibi ilahi müjdelere ve vaatlere bağlı kalacaklarını söyledi.

Hamaney ayrıca, "Senin temiz kanının ve bu iki savaşta şehit olan tüm şehitlerin kanının intikamını suçlu ve itibarsız katillerden alacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullanarak, sorumluların hesap vereceğini belirtti.