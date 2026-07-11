Şehit Liderin Cenaze Töreni Sözcüsü: "Kan Davasının İlk Adımı İntikamdır"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'da şehit liderin cenaze töreni organizasyonunun sözcüsü, düzenlenen veda ve cenaze törenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, İran ve Irak'ta gerçekleştirilen cenaze merasimlerinde en dikkat çeken sembollerden birinin, yas tutanların ellerinde taşıdığı kırmızı "Yâ Lisârât el-Hüseyin" bayrakları olduğunu söyledi.

Açıklamada, şehit lider için adalet ve kanının yerde bırakılmaması yönündeki talebin yalnızca İran halkıyla sınırlı olmadığını savunan sözcü, bunun dünyanın farklı ülkelerindeki özgürlük yanlıları ile İslam ümmetinin ortak beklentisi olduğunu ileri sürdü.

Sözcü, "Bugün şehit liderimizin kanının hesabının sorulması, dünyanın özgür insanlarının, İslam ümmetinin ve İran halkının ortak talebidir. Şehit imamımızın kanının hesabını sormanın ilk adımı ise intikamdır." ifadelerini kullandı.