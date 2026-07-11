Irak Ketaib Hizbullah: Halkın iradesine saygı gösterilmeli, direniş yolu sürdürülecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak'taki Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri Hacı Ebu Hüseyin el-Hamidavi, düşman tehditlerinin kendilerini mücadele yolundan uzaklaştıramayacağını belirterek, Iraklı siyasi liderlere halkın iradesine saygı gösterme çağrısında bulundu.

IRNA'nın El-Malume'ye dayandırdığı habere göre el-Hamidavi, yayımladığı açıklamada Iraklı siyasi liderler ve hükümet yetkililerinden, halkın tercih ve taleplerine kulak vermelerini istedi.

Hamidavi açıklamasında, "Zalimler şunu bilmelidir ki ümmetin imamını, özgürlerin liderini ve dünya mazlumlarının destekçisini şehadet kanı içinde görmek bizim için ağır bir acıdır. Ancak onun katilleri ilahi azaptan habersiz şekilde yaşamlarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri, Allah'a şükrettiklerini belirterek, kendilerine onlarca yıl boyunca Ayetullah Ali Hamenei'nin liderliği altında hareket etme ve onun düşüncelerinden ilham alma imkânı verildiğini ifade etti.

Hamidavi, direniş güçlerinin Irak'ta birçok cephede mücadele ettiğini belirterek, "Saddam rejiminin zulmüne karşı mücadeleden, 2003 yılında Irak'a gelen ABD işgaline ve müttefiklerine karşı direnişe, Irak ve Suriye'de El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin yenilgiye uğratılmasına, Aksa Tufanı operasyonu ve 12 ile 42 günlük savaşlarda emperyalizmin kalelerinin hedef alınmasına kadar birçok cephede yer aldık" dedi.

Düşman tehditlerinin kendilerinin iradesini kıramayacağını vurgulayan Hamidavi, "Biz kararlılığı sarsılmayan insanlarız. Düşmanların tehditleri bizi yolumuzdan hiçbir zaman uzaklaştıramaz" ifadelerini kullandı.

Hamidavi ayrıca, Ketaib Hizbullah'ın şehit lider ve onun değerli halefiyle olan bağlılığını sürdüreceğini belirterek, direniş inancının savunucuları ve sadık destekçileri olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Irak halkının İran'ın şehit lideri için düzenlenen tarihi cenaze törenlerine katılımına da değinen Hamidavi, bu görüntünün Irak halkının direniş ve mücadele çizgisine bağlılığını ortaya koyduğunu savundu.

Hamidavi, "Irak'ın onurlu halkı, iyilik ve direniş ekseninin lideri için düzenlenen tarihi cenaze töreninde hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde direniş ve cihat halkı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Bu katılımı "milyonların gerçekleştirdiği kesin bir halk referandumu" olarak nitelendiren Hamidavi, Iraklıların İslami direnişe ve onun silahına bağlılıklarını yeniden ilan ettiğini belirtti.

Ketaib Hizbullah lideri, bu desteğin direniş yolunda yeniden bağlılık sözü vermeyi zorunlu kıldığını ifade ederek, ABD'yi "zamanın firavunu ve büyük şeytanı" olarak nitelendirdi.

Hamidavi, Iraklı siyasi liderlere ülkenin direniş ve mücadele ruhuna sahip halkının iradesine saygı gösterme çağrısı yaptı.

Iraklı yetkililerden "emperyalist projelerle uyumlu hareket etmekten ve bu planların hedeflerine hizmet etmekten kaçınmalarını" isteyen Hamidavi, aksi durumda halkın kendi kararını ortaya koyacağını belirtti.

Hamidavi, "Eğer yön pusulası yanlış yöne çevrilirse, halkımız kendi görüşünü ve kararını ortaya koyacaktır; o zaman pişmanlık fayda etmeyecektir" ifadelerini kullandı.