İran Lideri: "İntikam Milletimizin Talebidir ve Mutlaka Gerçekleşecektir"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney, şehit liderin cenaze ve defin töreni vesilesiyle yayımladığı mesajda, hayatını kaybeden lidere hitaben duygusal ifadeler kullandı.

Hamaney mesajında, "Ey mazlum şehit! Ey onurlu mazlum! Ey Allah'ın salih kulu!" sözleriyle başladığı konuşmasında, gözyaşları ve hüzün içinde şehide veda ettiklerini belirterek, onun düşüncesini ve izlediği yolu koruyacaklarına, bu yolda kararlılıkla ilerleyeceklerine ve ilahi vaatlere bağlı kalacaklarına söz verdiklerini ifade etti.

İran lideri, şehit lider ile son iki savaşta hayatını kaybeden tüm şehitlerin kanının sorumlularından hesap sorulacağını vurgulayarak, "Bu intikam milletimizin talebidir ve mutlaka yerine getirilecektir." dedi.

Mesajında, saldırılardan sorumlu olduğunu öne sürdüğü kişilerin kimliklerinin belirlendiğini de ifade eden Hamaney, bu kişilerin "huzurlu bir ölüm" beklentilerinin gerçekleşmeyeceğini savundu.

Açıklamasının devamında Hamaney, söz konusu sürecin yalnızca kendisine veya mevcut devlet yetkililerine bağlı olmadığını belirterek, "Biz olsak da olmasak da bu gerçekleşecektir. Yakın zamanda dünyanın dört bir yanındaki özgür insanlar, bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Mesaj, İran lideri tarafından şehit liderin cenaze ve defin töreni dolayısıyla 9 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandı.