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Horasan-ı Rezevi Valiliği: Şehit Liderin Cenaze Törenine Yaklaşık 8 Milyon Kişi Katıldı

11 Temmuz 2026 - 18:40
News ID: 1838842
Horasan-ı Rezevi Valiliği: Şehit Liderin Cenaze Törenine Yaklaşık 8 Milyon Kişi Katıldı

Horasan-ı Rezevi Valiliği, şehit liderin cenaze törenine ilişkin açıkladığı verilere göre, Meşhed'de düzenlenen törene yaklaşık 8 milyon kişinin katıldığını duyurdu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Horasan-ı Rezevi Valiliği, şehit liderin naaşı için düzenlenen cenaze törenine ilişkin katılım verilerini kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meşhed'de gerçekleştirilen cenaze merasimine yaklaşık 8 milyon kişinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, törenin halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, organizasyonun "büyük ve destansı" bir tören niteliği taşıdığı ifade edildi. Valiliğin paylaştığı rakamlara göre, söz konusu cenaze töreni son yıllarda İran'da düzenlenen en kalabalık toplu etkinliklerden biri olarak kayıtlara geçti.

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