Horasan-ı Rezevi Valiliği: Şehit Liderin Cenaze Törenine Yaklaşık 8 Milyon Kişi Katıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Horasan-ı Rezevi Valiliği, şehit liderin naaşı için düzenlenen cenaze törenine ilişkin katılım verilerini kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Meşhed'de gerçekleştirilen cenaze merasimine yaklaşık 8 milyon kişinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, törenin halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, organizasyonun "büyük ve destansı" bir tören niteliği taşıdığı ifade edildi. Valiliğin paylaştığı rakamlara göre, söz konusu cenaze töreni son yıllarda İran'da düzenlenen en kalabalık toplu etkinliklerden biri olarak kayıtlara geçti.