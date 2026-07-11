Jeopolitik riskler enerji piyasalarını etkiledi: Petrol yükseldi, altın ABD faiz baskısıyla geriledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri fiyatları yukarı taşıdı. Brent petrol haftayı yüzde 5'in üzerinde yükselişle tamamlarken, altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler nedeniyle değer kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın verilerine göre, Investing verileri Brent petrol fiyatının 3 Temmuz'da varil başına 72,12 dolar seviyesinde başladığını ve 10 Temmuz'daki son işlemlerde 76,01 dolara yükseldiğini gösterdi.

Böylece Brent petrol haftalık bazda 3,89 dolar artarak yüzde 5,40 oranında değer kazandı ve genel piyasa eğilimi yükseliş yönünde gerçekleşti.

Hafta içerisinde Brent petrolün en yüksek seviyesi 8 Temmuz'da 80,59 dolar olarak kaydedilirken, en düşük seviye 6 Temmuz'da 71,02 dolar oldu. Fiyat hareketleri, haftanın ortasında güçlü dalgalanma yaşandığını, son günlerde ise kısmi dengelenme görüldüğünü ortaya koydu.

ABD ham petrolü Batı Teksas Petrolü (WTI) de benzer bir seyir izledi.

WTI fiyatları 3 Temmuz kapanışında varil başına 68,78 dolar seviyesindeyken, 10 Temmuz kapanışında 71,41 dolara yükseldi.

Buna göre ABD petrolü haftalık bazda 2,63 dolar artarak yüzde 3,82 değer kazandı.

WTI petrolünde hafta içindeki en yüksek fiyat 8 Temmuz'da 76,08 dolar, en düşük fiyat ise 6 Temmuz'da 67,82 dolar olarak kaydedildi.

Analizlere göre petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedeni, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen enerji sevkiyatlarında olası kesinti riskinin artması oldu.

Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olması nedeniyle piyasaların bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Ancak haftanın son iki işlem gününde İran ile ABD arasında yeniden müzakere ihtimalinin güçlenmesi ve stratejik su yolunun yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarındaki yükselişin bir bölümünün geri çekilmesine neden oldu.

Bunun yanı sıra küresel petrol talebinde olası yavaşlama ve artan enflasyon baskılarının da piyasalardaki hareketlilik üzerinde etkili olduğu ifade edildi.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları ise haftayı düşüşle tamamladı.

Gold Spot verilerine göre altının ons fiyatı 3 Temmuz kapanışında 4 bin 187,30 dolar seviyesindeyken, 10 Temmuz kapanışında 4 bin 113,70 dolara geriledi.

Böylece altın fiyatları haftalık bazda 73,60 dolar düşerek yüzde 1,76 değer kaybetti.

Reuters'in değerlendirmelerine göre, altındaki düşüşün temel nedeni ABD Merkez Bankası'nın daha sıkı para politikası uygulayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi oldu.

Fed toplantı tutanaklarında bazı yetkililerin daha hızlı faiz artışı yönünde görüş bildirmesi, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini artırdı. Bu durum doların değer kazanmasına ve yatırımcıların altına yöneliminin azalmasına neden oldu.

Bununla birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin güvenli liman talebini desteklediği ancak ABD para politikasının oluşturduğu baskıyı tamamen dengeleyemediği kaydedildi.