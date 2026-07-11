Şehit Liderin Düşüncesinde "İlahi Beraberlik" Anlayışı Vurgulandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit lider Ayetullah Ali Hamaney'in düşüncelerini ele alan değerlendirmede, Kur'an-ı Kerim'de yer alan "ilahi beraberlik" (maiyyetullah) anlayışının onun inanç ve mücadele anlayışının temel kavramlarından biri olduğu belirtildi.

Değerlendirmeye göre maiyyet kavramı iki başlık altında ele alınıyor. Bunlardan ilki, Allah'ın bütün varlık âlemiyle olan ontolojik beraberliği olarak tanımlanıyor. Bu anlayışın Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 115. ayeti, Hadîd Suresi'nin 3. ayeti ve Hadîd Suresi'nin 4. ayetinde yer alan ifadelerle açıklandığı, Allah'ın her yerde hazır ve bütün varlık üzerinde mutlak hâkimiyet sahibi olduğunun vurgulandığı ifade ediliyor.

Değerlendirmede ikinci boyut ise "yardım edici ilahi beraberlik" olarak tanımlanıyor. Buna göre Allah, peygamberlerini ve salih kullarını zorluklar karşısında yalnız bırakmıyor, onlara yardım ediyor ve mücadelelerinde destek veriyor. Bu anlayışa örnek olarak Şuarâ Suresi'nin 15. ayeti, Tâhâ Suresi'nin 46. ayeti ve Muhammed Suresi'nin 35. ayeti gösteriliyor.

Yazıda ayrıca Hz. Musa'nın Firavun'un ordusuyla karşı karşıya kaldığında kavminin endişelerine rağmen "Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir." sözünü söylediği Şuarâ Suresi'nin 61 ve 62. ayetleri ile Hz. Muhammed'in Hicret sırasında Sevr Mağarası'nda Hz. Ebubekir'e hitaben söylediği "Üzülme, Allah bizimle beraberdir." ifadesinin geçtiği Tevbe Suresi'nin 40. ayeti de ilahi yardım anlayışının örnekleri arasında yer alıyor.

Değerlendirmede, Ayetullah Ali Hamaney'in de bu ilkeye güçlü biçimde inandığı, konuşmalarında sık sık "İnne me'îye rabbî seyehdîn" ayetine atıfta bulunduğu ve bu ifadenin bazı dönemlerde kullandığı yüzüğün taşına da işlendiği belirtiliyor.

Yazıda Hamaney'in 15 Ekim 1998 ve 26 Haziran 2019 tarihlerinde yaptığı konuşmalardan örnekler verilerek, İran halkının elde ettiği başarıların ilahi yardım sayesinde gerçekleştiğine inandığı aktarılıyor.

Değerlendirmenin sonunda ise Kur'an'a göre ilahi yardımın mutlak olmadığı, bazı şartlara bağlı bulunduğu vurgulanıyor. Bu şartların iman (Enfâl Suresi, 19. ayet), takva (Bakara Suresi, 194. ayet; Tevbe Suresi, 36 ve 123. ayetler), ihsan (Ankebût Suresi, 69. ayet) ve sabır (Bakara Suresi, 153. ayet; Enfâl Suresi, 46. ayet) olduğu belirtilirken, şehit liderin de bu değerleri ilahi yardımın temel şartları olarak gördüğü ifade ediliyor