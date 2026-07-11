Video / Steve Bannon: "Mossad'ın Trump'a Yönelik Suikast İddiası Gülünç"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'li muhafazakâr stratejist ve tanınmış medya sunucusu Steve Bannon, Mossad'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'dan gelebilecek olası bir suikast planı konusunda bilgilendirdiği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

Bannon, söz konusu iddianın "gerçekten gülünç" olduğunu belirterek, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın İran'a ilişkin geçmiş değerlendirmelerini eleştirdi.

Açıklamasında, "Şunu doğru anlayayım; bahsettiğimiz kurum, İran konusundaki değerlendirmelerinde tamamen yanılan ve açık konuşmak gerekirse Başkan'a yanlış istihbarat sunan aynı kurum mu?" ifadelerini kullanan Bannon, Mossad'ın güvenilirliğini sorguladı.

Bannon, Mossad'ın şimdi de İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi planladığı yönündeki söylemi öne çıkarmaya çalıştığını savunarak, "Şimdi de bu anlatıyı ısrarla gündeme getirmek istiyorlar." dedi.

Açıklamasının sonunda Bannon, ABD'nin İran'a yönelik bir kara harekâtı düzenlemeyeceğini öne sürerek, "Biz kara operasyonuna girişmeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.