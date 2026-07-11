Video / Eski Pentagon Analisti Michael Maloof: "ABD'nin İran'la Savaşta Kazanma Şansı Yok"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Eski Pentagon analisti Michael Maloof, yaptığı değerlendirmede, ABD ile İran arasında yaşanabilecek olası bir askeri çatışmada Washington'un başarı şansının bulunmadığını öne sürdü.

Maloof, İran'ın sahip olduğu coğrafi konum, stratejik derinlik ve askeri kabiliyetlerin ülkeye önemli avantaj sağladığını belirterek, özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol kapasitesinin olası bir savaşın seyrini etkileyebileceğini ifade etti.

Eski Pentagon analistine göre, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı etkileme veya denetim altına alma potansiyeli, bölgesel enerji taşımacılığı ve uluslararası ticaret açısından önemli sonuçlar doğurabilecek stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Maloof ayrıca, çatışmanın daha da genişlemesini önlemenin tek yolunun Washington'un İsrail üzerinde baskı kurması olduğunu savundu.

Ancak bu senaryonun gerçekleşmesini beklemediğini dile getiren Maloof, "Gerçek dünyada Donald Trump bunu asla yapmayacaktır." ifadelerini kullandı.