Video / Eski İsrail Askerî İstihbarat Başkanı Tamir Hayman: "İranlılar Zeki ve Bir İllüzyonist Gibi Hareket Ediyor"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve İsrail Askerî İstihbarat Dairesi'nin (Aman) eski Başkanı Tümgeneral Tamir Hayman, İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayman, İranlıların stratejik açıdan dikkatli hareket ettiğini belirterek, "İranlılar zeki insanlar ve adeta bir illüzyonist gibi hareket ediyor." ifadelerini kullandı. İran'la ilgili mevcut belirsizliğin sürmesinin risk oluşturduğunu dile getiren Hayman, savaşın sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

Eski İsrailli komutan, "Sonuçta bir anlaşmaya varmak, her şeyin belirsiz kaldığı ve İran'da neler olup bittiğini bilmediğimiz bir durumdan daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.