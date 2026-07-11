Video / Eski CIA Görevlisi Andrew Bustamante: "İran Sadece Ayakta Kalarak ABD'nin Yenilmezlik Algısını Sarstı"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: , yaptığı değerlendirmede, İran'ın olası bir savaşın ardından varlığını sürdürmesinin dahi ABD açısından önemli siyasi ve stratejik sonuçlar doğuracağını ileri sürdü.

Bustamante, "İran sadece ayakta kalarak, daha küçük ölçekli bir gücün bile ABD'ye meydan okuyabileceğini, hatta onu başarısızlığa uğratabileceğini göstermiş oldu." ifadelerini kullandı. Eski CIA görevlisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşın ardından varlığını koruması hâlinde, yürütülen askeri operasyonların amacının sorgulanacağını savunarak, "Eğer İran bu savaşın ardından hâlâ ayaktaysa, o zaman bütün bu savaş ne içindi? Bu durumda kazanan İran olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bustamante ayrıca, böyle bir sonucun uluslararası düzeyde önemli mesajlar vereceğini öne sürerek, bunun özellikle Kuzey Kore, Küba, Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından dikkatle takip edileceğini söyledi. Bustamante'ye göre, böyle bir tablo ABD'nin uzun yıllardır sahip olduğu "yenilmez süper güç" algısını sorgulatabilir ve Washington'un küresel caydırıcılığı üzerinde etkili olabilir.