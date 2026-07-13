Haaretz: İsrail’de Psikolojik Yük Artıyor, Madde Kullanımı Yükselişte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de savaşın toplumsal etkilerine ilişkin yeni bir çalışma, günlük hayatın giderek daha fazla stres, kaygı ve belirsizlik ekseninde şekillendiğini ortaya koydu. Haaretz’in haberine göre araştırma, Gazze’de süren savaşın ve Orta Doğu genelinde büyüyen gerilimin, bireysel alışkanlıklar üzerinde belirgin bir iz bıraktığını kayda geçirdi.

Haberde aktarılan verilere göre, ülkede madde kullanımında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Araştırmanın bulguları, “her dört İsrailliden birinin” artık zararlı düzeyde madde kullandığını öne sürerken, bu tablonun özellikle son dönemdeki güvenlik gündemi ve toplumsal baskıyla birlikte daha görünür hale geldiği ifade edildi.

Çalışmada, artan psikolojik yükün yalnızca bireysel sağlıkla sınırlı kalmadığı; aile ilişkilerinden iş yaşamına, sosyal hayattan gündelik rutine kadar pek çok alanda etkisini hissettirdiği belirtiliyor. Haberde, kriz dönemlerinde görülen davranış değişikliklerinin daha kalıcı bir eğilime dönüşebileceğine dair kaygılara da yer verildi.

Haaretz, söz konusu bulguların kamu kurumlarının ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele başlıklarında daha geniş kapsamlı adımlar atması gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdığını yazdı.