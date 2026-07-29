İran’da Tekfirci Örgütlere Darbe: 4 Hücre Çökertildi, 15 Kişi Gözaltına Alındı

Bakanlık, söz konusu hücrelerin ülke içinde güvenliği bozmayı, istikrarsızlık oluşturmayı ve terör eylemleri için zemin hazırlamayı hedeflediğini belirtti. Güvenlik birimlerinin önceden yürüttüğü istihbarat takibi sayesinde örgüt bağlantılarının tespit edildiği ve operasyonların bu çerçevede planlı şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ele geçirilen silah ve mühimmatın niteliğine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü, gözaltına alınan kişilerin dış bağlantıları ve muhtemel eylem planlarına dair soruşturmanın genişletildiği belirtildi. İranlı yetkililer, ülke güvenliğini hedef alan her türlü dış bağlantılı yapılanmaya karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.