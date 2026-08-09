Washington’dan Ankara’ya Ukrayna İçin ATACMS Vizesi: 70 Füze Yola Çıkıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmaya yönelik stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre’ye sunulan ve 6 Ağustos’ta resmi kayıtlara giren bildirim, Türkiye’nin envanterinde bulunan 70 adet M39 ATACMS (Army Tactical Missile System) füzesinin Ukrayna’ya transferi için yeşil ışık yakıldığını ortaya koyuyor.

Savaşın Seyrini Etkileyebilecek Teknoloji

M39 ATACMS füzeleri, sahip oldukları menzil ve hassas vuruş kabiliyetiyle Ukrayna cephesinde önemli bir oyun değiştirici olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin envanterinden yapılacak bu devir, Ukrayna ordusunun cephe hattının gerisindeki stratejik hedefleri, ikmal hatlarını ve komuta merkezlerini vurma kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Washington’ın bu adımı, Kiev’in uzun menzilli ateş gücüne duyduğu ihtiyacı doğrudan karşılamaya yönelik bir destek olarak görülüyor.

Süreç ve Onay Mekanizması

Kongre’ye yapılan bu resmi bildirim, transfer sürecinin yasal prosedürünün başladığını işaret ediyor. ABD yasaları gereği, üçüncü bir ülkeye (Türkiye) satılan veya sağlanan ABD menşeli askeri teknolojilerin, başka bir ülkeye (Ukrayna) devredilmesi Washington’ın özel iznine tabi. 6 Ağustos’ta yayımlanan belge, bu iznin siyasi ve idari düzeyde onaylandığını ve Kongre’nin inceleme sürecine girdiğini teyit ediyor.

Ankara’nın bu transferle ilgili nihai lojistik takvimi ve sürecin nasıl yürütüleceği henüz resmi bir açıklama ile detaylandırılmadı. Ancak Washington’ın bu onayı, bölgedeki askeri dengeleri yeniden şekillendirecek kritik bir karar olarak diplomatik kulislerde ağırlığını hissettiriyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Ukrayna’nın elindeki ATACMS stokları ciddi bir takviye kazanmış olacak.