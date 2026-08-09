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Gazze’de Ateşkes Söylemlerine Rağmen Kayıplar Artıyor: Can Kaybı 1.257’ye Yükseldi

9 Ağustos 2026 - 16:45
News ID: 1850651
Gazze’de Ateşkes Söylemlerine Rağmen Kayıplar Artıyor: Can Kaybı 1.257’ye Yükseldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, diplomatik kanallarda “ateşkes” süreçleri konuşulsa da sahada şiddetini kaybetmeden devam ediyor. Bölgeden gelen son veriler, çatışmasızlık beklentilerinin aksine can kaybının 1.257’ye, yaralı sayısının ise 4.131’e ulaştığını ortaya koyuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası toplumda “ateşkes” ve “diplomatik çözüm” kavramları sıkça gündeme getirilse de, Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşim alanlarına yönelik hava ve kara operasyonları ara vermeksizin sürüyor. İsrail ordusunun bölgedeki askeri baskısı, sivil altyapıyı ve yaşam alanlarını hedef almayı sürdürürken, sahadaki gerçeklik diplomatik girişimlerin henüz sahaya yansımadığını gösteriyor.

Sağlık yetkililerinin güncellediği rakamlar, krizin geldiği vahim noktayı gözler önüne seriyor. Ateşkes iddialarının gölgesinde devam eden saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.257’ye ulaşırken, yaralanan sivillerin sayısı 4.131 olarak kayıtlara geçti. Hastanelerin kapasitesinin üzerinde bir hasta akışıyla karşı karşıya kalması, acil müdahale süreçlerinin kısıtlı tıbbi imkanlarla yürütülmesine ve can kaybı riskinin her geçen saat artmasına neden oluyor.

Gazze’deki yıkımın bilançosu her geçen gün ağırlaşırken, arabuluculuk çabalarının sahadaki saldırıları durdurmakta yetersiz kaldığı bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bölgedeki yoğun askeri hareketlilik, insani krizin boyutunu derinleştirirken, İsrail’in operasyonel hedefleri sivil kayıpları istatistiksel verilerin ötesinde, büyük bir insani trajediye dönüştürüyor. Yerleşim birimlerinin hedef alınmaya devam etmesi, bölge halkı için güvenli alan kavramını tamamen ortadan kaldırmış durumda.

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