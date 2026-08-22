Trump, Ulusal Muhafız Raporunu Geri Çekmezse CAP’e 5 Milyar Dolarlık Dava Açmakla Tehdit Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Alejandro Brito, Center for American Progress’e (CAP) gönderdiği ihtar mektubunda, düşünce kuruluşunun Ulusal Muhafızların etkisine ilişkin raporunu geri çekmemesi halinde en az 5 milyar dolarlık hakaret davası açacaklarını bildirdi.

AP ve The Hill’in aktardığına göre tartışmanın merkezinde, CAP’in 13 Temmuz 2026’da yayımladığı “The Trump Administration’s $1.7 Billion National Guard Deployments Fail To Reduce Urban Crime” başlıklı rapor yer alıyor. Raporda, Trump yönetiminin kentlere sevk ettiği Ulusal Muhafız birliklerinin şiddet suçları üzerinde ölçülebilir bir etki oluşturmadığı savunuluyor.

CAP’in analizinde ayrıca, bazı şehirlerde suç oranlarındaki düşüşün Ulusal Muhafızlar konuşlandırılmadan önce başladığı belirtiliyor. Trump cephesi ise bu değerlendirmeyi itibarsızlaştırıcı buluyor ve rapordaki ifadelerin geri alınmasını talep ediyor.

Mektupta CAP’e, cuma günü yerel saatle 17.00’ye kadar geri adım atma, özür dileme ve Trump’ın uğradığı zararı telafi etme çağrısı yapıldığı bildirildi. Kuruluşun bu talebi reddetmesi halinde ise dava yoluna gidileceği ifade edildi.

CAP yönetimi ise geri çekme talebini kabul etmedi. Kuruluşun başkanı Neera Tanden, tehdidi susturma girişimi olarak nitelendirirken, hukuk danışmanı Kevin Metz de “Hakikat iftira değildir” diyerek savunma yaptı.