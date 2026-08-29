Yemen'den Suudi askeri hareketliliğine misilleme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudi Arabistan'ın Yemen cephelerinde kendisine bağlı unsurları yeniden konuşlandırma çabalarının ardından, Sana yönetimine bağlı güçler Ma'rib, batı kıyısı ve Kızıldeniz'de saldırılarını artırdı. Yemen'in Suudi Arabistan'daki Yenbu tesislerine yönelik saldırılarıyla birlikte bölgede gerilimin tırmandığına dair güçlü işaretler bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın İç Savaşı Alevlendirme Girişimine Sana'dan Sert Karşılık

Yemenli kaynaklar, Riyad destekli grupların Ma'rib ve batı kıyısı cephelerine yeniden konuşlandırılmasına yanıt olarak Sana güçlerinin perşembe gününden itibaren Suudi Arabistan'a bağlı unsurlara karşı El-Muha limanı ve Kızıldeniz'deki birçok adada bir dizi askerî operasyon başlattığını bildirdi. Aynı zamanda Ma'rib kentinin eteklerinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Bu kapsamda Yemenli bir askerî kaynak, Lübnan'ın El-Ahbar gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait birçok askerî komitenin Ma'rib, El-Muha ve Dalya'ya ulaştığını ve Riyad yanında savaşmaya istekli gruplar arasında bütçe dağıtımına başladığını, bunun da Sana güçlerinin bu grupların mevzilerine yönelik yeni saldırılarına yol açtığını belirtti.

Yemen'in güneyindeki Dalya ilindeki kaynaklar da Suudi Arabistan'a ait bir askerî komitenin kente girdiğini ve Maris ile El-Fahir cepheleri gibi ön safları "Vatan Kalkanı Güçleri" olarak adlandırılan unsurlara ve İslah Partisi'ne bağlı milislere devrettiğini duyurdu.

Yemenli askerî kaynak, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, Suudi Arabistan'ın Yemen'de iç çatışmayı alevlendirme planını boşa çıkarmak amacıyla operasyonlarına devam edeceğini ve yoğunlaştıracağını vurguladı.

"Bu Savaş Yemen-Suudi, Amerikan ve İsrail Savaşıdır"

Kaynak, söz konusu çatışmanın "Yemen içi bir çatışma değil, bir Yemen-Suudi, Amerikan ve İsrail çatışması olduğunu" özellikle batı kıyısındaki savaşta Suudi Arabistan'ın, ABD ve İsrail'in gündemlerini Yemen ve Arap ulusal güvenliği pahasına uygulamaya çalıştığını ifade etti.

Öte yandan Kızıldeniz kıyısındaki yerel kaynaklar, Yemen Donanması ile Suudi Arabistan destekli milislerin sahil güvenliği arasında Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Zakar Adası civarında doğrudan çatışma yaşandığını ve Suudi Arabistan'a bağlı milislerin kontrolündeki birçok adanın da insansız hava aracı saldırılarına hedef olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Yenbu'daki Saldırıyı Doğruladı

Suudi Arabistan, perşembe günü bir dizi insansız hava aracı saldırısına hedef olduğunu kabul etti. Reuters haber ajansına Riyad kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Yenbu'daki Aramco tesisleri çok sayıda insansız hava aracıyla vuruldu.

Yemenli kaynaklar ayrıca Sana yönetiminin, deniz ablukasından derinlemesine saldırılara kadar üç askerî denklem ilan ettikten ve operasyonların durdurulması karşılığında taleplerini sıraladıktan sonra Suudi Arabistan'a karşı yeni bir gerilim tırmanışı aşamasına girmeye hazırlandığını bildirdi.

Yeni Aşama: Tam Abluka ve Petrol İhracatının Durdurulması

Yemenli bir askerî kaynak, El-Ahbar gazetesine yaptığı açıklamada, Sana güçlerinin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a yönelik askerî baskıyı artırmayı planladığını söyledi.

Kaynak, Kızıldeniz'de Suudi gemilerine uygulanan deniz ablukasının, Suudi Arabistan ile işlem yapan tüm yabancı gemileri kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiğini ve Suudi Arabistan ekonomisini boğmak ve Yenbu limanından tüm petrol ihracatını durdurmak amacıyla bir dizi askerî operasyon gerçekleştirileceğini belirtti.

Yemenli kaynak, Sana güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarının önümüzdeki dönemde tam abluka aşamasına ulaşacağını ve gerilimi kontrol altına alma kararının tamamen Suudi Arabistan'a bağlı olduğunu ifade etti.

Kaynak, Suudi Arabistan'ın daha fazla kayıp ve hasardan kaçınmak istiyorsa Sana'nın meşru taleplerine koşulsuz yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. Bu talepler şöyle sıralandı:

Yemenli çalışanların maaşlarının ödenmesi,

Yemen'e yönelik deniz ve hava ablukasının kaldırılması,

Üzerinde mutabık kalınan yol haritasının tamamen uygulanması,

Tüm Yemen topraklarından derhal çekilme,

Paralı milislerin finansmanı ve desteklenmesinin durdurulması.

Kaynağa göre, Riyad'ın insani yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmedeki ısrarı, Sana'yı taleplerini yükseltmeye ve askerî olarak gerilimi tırmandırmaya zorlayacak.