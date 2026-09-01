On4 TV Artık HD Kalitesinde: İşte Yeni Frekans

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: On4 TV'nin yeni frekansı belli oldu. HD kalitede yayın frekansını kanal yönetimi duyurdu. İzleyicilere daha net ve kaliteli bir seyir deneyimi sunmak amacıyla yeni frekansın devreye alındığı açıklandı.

On4 TV yayınlarını kesintisiz ve yeni HD kalitesiyle izlemeye devam edebilmek için tüm izleyicilerin uydu alıcılarında veya kendinden uydulu televizyonlarında frekans güncellemesi yapması gerekmektedir. Geçiş işlemi tamamlandığında eski frekans ayarları üzerinden yayına ulaşmak mümkün olmayacaktır.

Cihazlarınızın kanal kurulum veya ayarlar menüsünden manuel arama yaparak girmeniz gereken yeni uydu bilgileri şu şekildedir:

Frekans: 12265

Sembol Oranı: 27500

Polarizasyon: Dikey (Vertical - V)

Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın kumandası üzerinden "Kurulum" ya da "Ayarlar" menüsüne giriş yapın. "Manuel Kanal Arama", "Frekans Ekle" veya "Transponder Ekle" seçeneğini bularak yukarıdaki değerleri ilgili alanlara eksiksiz olarak girin. Arama işlemini başlattığınızda On4 TV HD kanalı uydu listenize eklenecektir.