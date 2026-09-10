CNN: Muha ve Mayun Adası Hamlesi Babülmendep’i Küresel Enerji Trafiği için Tehlikeye Soktu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- CNN’in kapsamlı bir analizinde, Yemen’deki Sanaa güçlerinin Batı kıyısındaki askeri ilerleyişinin, dünya enerji hatlarının can damarı olarak görülen Babülmendep Boğazı’nda ciddi bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekildi. Muha limanına yönelen güçlerin, boğazın girişinde konumlanan ve stratejik önemiyle öne çıkan Mayun Adası’na (Perim Adası) yaklaşması, uluslararası deniz trafiğinin kesintiye uğrayabileceği endişesini artırdı.

Söz konusu adanın kontrolü, bölgeden geçen ticari gemiler ve tankerler üzerinde doğrudan denetim kabiliyeti sağlaması açısından kilit önem taşıyor. Uzmanlar, bu gelişmenin, günlük milyonlarca varillik ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının yapıldığı rotada, hem fiyatlar hem de enerji güvenliği açısından küresel sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Deniz ticaret firmaları, bölgede olası bir çatışma durumuna karşı sigorta primlerini ve alternatif rota seçeneklerini şimdiden değerlendirmeye başladı. CNN haberi, bu hamlenin yalnızca bölgesel bir askeri gelişme olmadığını, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’nun enerji arzını doğrudan etkileyebilecek stratejik bir satranç hamlesi olduğunu vurguluyor. Uluslararası toplumun, boğazın açık tutulması yönündeki diplomatik baskıyı bu hattın güvenliği odaklı sürdürdüğü ifade ediliyor.