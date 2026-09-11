Rubio: İran'ı ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın saldırılarına karşılık tankerlerin hedef alındığını ve Tahran üzerindeki ekonomik baskının devam edeceğini söyledi.

İran'a, mevcut durumu veya dinamikleri değiştirecek nitelikte bir şey sağlanmadığını ifade eden Rubio, şu iddiaları kullandı:

İran, savaş gemilerine ateş açmaya devam ediyor ve bizim savaş gemilerimize ateş açtıklarında bunun bedelini tankerlerle ödüyorlar. Gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak beş tanker kaybediyorlar.

Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz.