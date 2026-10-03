Pakistan: ABD’nin İran yaptırımları tek taraflı, ticarete devam edeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Pakistan’ın sorumlu bir ülke olduğu ve uluslararası hukuka bağlı bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, “İran’a uygulanan yaptırımlar tek taraflıdır ve BM Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılmamıştır; bu nedenle Tahran’la ticaretimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Tahran ve Washington’a itidal çağrısında bulunarak, geriye kalan sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, yaptırımlar ve İran’la ticaret konusunda ilgili tüm taraflarla iletişim halinde oldukları kaydedildi.