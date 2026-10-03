  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Pakistan: ABD’nin İran yaptırımları tek taraflı, ticarete devam edeceğiz

3 Ekim 2026 - 16:45
News ID: 1873215
Pakistan: ABD’nin İran yaptırımları tek taraflı, ticarete devam edeceğiz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının tek taraflı olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararına dayanmadığını belirterek İran’la ticaretini sürdüreceğini açıkladı. Bakanlık, Tahran ve Washington’a itidal çağrısı yaparak sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini istedi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Pakistan’ın sorumlu bir ülke olduğu ve uluslararası hukuka bağlı bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, “İran’a uygulanan yaptırımlar tek taraflıdır ve BM Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılmamıştır; bu nedenle Tahran’la ticaretimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Tahran ve Washington’a itidal çağrısında bulunarak, geriye kalan sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, yaptırımlar ve İran’la ticaret konusunda ilgili tüm taraflarla iletişim halinde oldukları kaydedildi. 

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha