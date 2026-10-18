ABD’nin Çeşitli Kentlerinde İsrail Karşıtı Protestolar: Liderliğe Tepki Gösterildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri genelinde sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları ve savaş karşıtı grupların çağrısıyla bir araya gelen binlerce gösterici, meydanlara indi. Cumartesi günü farklı eyalet ve metropollerde eş zamanlı düzenlenen protestolarda, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yönetimine ve İsrail’in askeri adımlarına sert tepki gösterildi.

Taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Washington yönetiminin İsrail’e sağladığı askeri ve siyasi desteği de eleştiren eylemciler; saldırıların derhal durdurulması, sivillerin korunması ve savaş suçlarının son bulması çağrısında bulundu. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylemler, ABD kamuoyunda Orta Doğu politikalarına yönelik hoşnutsuzluğun ve çatışmalara karşı sokak muhalefetinin giderek arttığını gözler önüne seriyor.