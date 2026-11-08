Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, Suudi Arabistan’ın stratejik noktalarına ve cephe hatlarına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre operasyonların ilk hedefi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki kritik noktalar ile küresel enerji arzının kalbi konumunda bulunan Bakik’teki devlete ait Aramco petrol tesisleri oldu. Bu tesislerin yanı sıra saha operasyonları kapsamında, Suudi destekli güçlerin ve milislerin kontrolünde bulunan Cevf, Marib ve Lahic vilayetlerindeki askeri mevziler ve tahkimatlar da hedef alındı.

Yemenli yetkililer, düzenlenen bu dört ayrı askerî operasyonun, ülkeye yönelik devam eden saldırılara ve ablukaya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.