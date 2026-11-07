Yemen Ordusundan Lahic’te Operasyon: Kahbub Dağ Silsilesinde Stratejik Noktalar Ele Geçirildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen ordusu, Lahic vilayetinin batısında bulunan Kahbub dağ silsilesindeki Suudi rejimine bağlı gruplara yönelik iki kollu bir operasyon gerçekleştirdi. SABA ajansının askerî bir kaynaktan aktardığı bilgilere göre, Yemen güçleri söz konusu grupların mevzilerindeki birlikleri hazırlıksız yakaladı.

Birliklerin yakın mesafeden çatışmaya girdiği ve bu operasyon sonucunda Kahbub çevresindeki stratejik noktaların kontrol altına alındığı bildirildi. Kaynakta, çatışmalardaki kayıplar veya operasyonun devamına ilişkin başka bir ayrıntı yer almadı.