CHP’li Vekil 32 Yanmış Ceset Var

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- 11 Şubat 2013 Pazartesi 15:14 Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde Cilvegözü sınır kapısında saat 15.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir araçta gerçekleştiği öğrenildi. Son bilgilere göre ise ölenlerin sayısı 12'a yükseldi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 5'i Türk, 12 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi de yaralandı. Patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğu öne sürülüyor.

Olayda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Reyhanlı Devlet hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi var. Yaralıların Türk ve Suriye uyruklu oldukları açıklandı.

Patlama nedeniyle çok sayıda araç da hasar gördü.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI

Gelen bilgilere göre patlama Suriye plakalı bir araçta meydana geldi. Bomba yüklü aracın Suriye'den Türkiye'ye geçmesinin ardından patlama yaşandı.

Sınır kapıları kendilerine ÖSO adını veren grupların rahatlıkla kullandığı yerler. Şanlıurfa Akçakale sınır kapılarından ÖSO mensuplarının rahatlıkla geçtiği televizyon kameralarına yansımıştı. Bomba yüklü araçların da sınırı kullandığı belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da onlarca cipin çalınarak, muhalifler tarafından üzerlerine ağır silah konuşlandırarak savaş için kullandığı ortaya çıkmıştı.

MUHTAR: ARAÇ SURİYE YÖNÜNE GİDİYORDU

Yetkilelerin açıklamasının aksine Cilvegözü Köyü Muhtarı Mahmut İri, bombalı aracın Türkiye'den Suriye yönüne gittiğini açıkladı.

PATLAMA YARDIMLARIN OLDUĞU YERDE

Doğu Akdeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Adnan korkmaz Cnntürk'e konuştu. Korkmaz, "Bize gelen bilgi patlamaya neden olan araç Türkiye'ye hiç girmemiş. Patlamanın olduğu yer Türkiye'den yardımların gittiği bölge. Yardımlar orada aktarılıyor" dedi.

BAKANLAR HATAY'A GİDİYOR

Adalet, İçişleri ve Gümrük Bakanı Hatay'a gidiyor.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Hatay'a gidiyor.

CHP'Lİ VEKİL AĞLAMAK ÜZEREYİM

Habertürk canlı yayınına katılarak olay yerinden bilgiler aktaran CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, 'Şu anda olay yerindeyim önümde 32 tane yanmış ceset var. Ortalık kan revan içinde. Ağlamak üzereyim' deyince spiker hemen müdahale etti.

SPİKER MÜDAHALE ETTİ: DETAYA GİRMEYİN

Milletvekilinden olayı bu kadar detaylandırmamasını isteyen Habertürk spikeri Serap Belet Douillet, canlı yayında konuyu farklı noktalara çekmeye çalıştı.

BÜLENT ARINÇ: OLAYLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç , Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlama ile gündemdeki olaylara dair açıklama yaptı.