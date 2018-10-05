Suriye Arap ülkeleriyle uzlaştı

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- 7 yıldır Amerika ve desteklediği terör örgütlerine karşı mücadele eden SuriyeLideri Beşar Esad, bölge ülkeleriyle iletişim kanallarını açmaya başladı.



Beşar Esad Kuveyt'in eş Şahid gazetesine açıklamalar yaptı. Bu, Esad'ın 2011'den beri Körfez medyasına verdiği ilk röportaj oldu.



Suriye Lideri yaptığı açıklamada Arap devletleriyle temel bir anlayışa vardıklarını duyurdu.



Suriye'deki diplomatik temasların hareketlendiğini duyurdu Esad. İsim vermedi ama, Arap ve Batılı ülkelerden temsilcilerin Suriye'yi ziyaret etmeye başladığını bellirtti. Bu noktada Kuveyt liderliğinin 'sorun çözücü' tavır aldığını da ekledi.



Suriye'deki savaşın çok yakında tamamen sona ereceğinin de altını çizen Beşar Esadi Suriye'nin Arap ülkeleri arasındaki öncü rolünü yeniden üstleneceğini söyledi.



Beşar Esad'ın açıklamasından hemen önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Bahreynli bakan Halid bin Ahmed el Halife'nin kucaklaşması dikkat çekti.



Bahreyn'li Bakan Muallim'le yaptığı görüşmenin ardından, "Suriye hükümeti Suriye'nin hükümetidir, anlaşamasak bile devletlerle birlikte çalışırız, ama o devletleri yıkmakla uğraşanlarla birlikte çalışmayız" ifadelerini kullandı.



Diğer yandan Velid Muallim de Türkiye ile ilgili önemli mesajlar verdi...



Lübnan televizyonuna konuşan Muallim, Türkiye ile "gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli" olduğunu söyledi. Buna şart olarak ise Türkiye'nin askerilerini Suriye'den çekmesini sundu.



Türkiye ve Rusya arasındaki İdlb uzlaşısına da değinen Velid Muallim, "İdlib'in özgürleştirilmesi yönünde atılan bir adım olmasını ümit ettiklerini" belirtti, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getireceğine inandıklarını söyledi.