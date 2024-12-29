Irakçi Çin ziyaretini değerlendirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Mehr haber ajansının bildirdiğine göre Üst düzey bir heytin başında Çin’e giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, basına yaptığı açıklamada, pekin ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, “Çin Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ekonomik, kültürel, siyasi ve diğer konular da dahil olmak üzere ikili işbirliğini ele aldık.

Ayrıca 2025 yılında bu alanda önemli bir yıl olacak olan İran'ın nükleer meselesi hakkında görüş teatisinde bulunduk” dedi.

Bakan Irakçi ayrıca, Afganistan, Suriye, Gazze, Lübnan, Filistin ve Yemen'deki meselelerin de ele alındığını belirtti.

Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile görüşmesine atıfta bulunan Irakçi, “Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin ticaret, güvenlik, ekonomik işbirliği, enerji, üye ülkeler ve Şangay İşbirliği Örgütü arasında enerji merkezi kurulması alanlarında sunduğu önerileri değerlendirdik” ifadesini kullandı.