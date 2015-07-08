Ayn İsa yeniden YPG kontrolünde

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA-YPG güçlerinin Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa kasabasına yönelik IŞİD saldırısını püskürttüğü ve kentin tamamını yeniden kontrol altına aldığı bildirildi.

Londra merkezli İnsan Hakları örgütü Mirsad Ayn İsa’nın yeniden YPG tarafından kontrol altına alındığını ve kentte kalmış olması muhtemel IŞİD unsurlarına karşı arama operasyonları yapıldığını açıkladı.



PYD de twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ayn İsa’nın kurtarıldığını ve teröristlerin öldürüldüğünü belirterek kentin tamamen YPG’nin kontrolü altında olduğunu ifade etti.



YPG, 23 Haziran’da IŞİD işgali altındaki Ayn İsa kasabasını ele geçirmiş; ancak IŞİD militanları geçtiğimiz Pazartesi günü kente yeni bir saldırı başlatmıştı.



Amerika liderliğindeki uluslararası koalisyon da bugün salı günü 7’si Ayn İsa’ya 45 kilometre mesafedeki Tel Ebyad çevresine olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki IŞİD mevzilerine 15 hava saldırısı yaptığını açıkladı.



