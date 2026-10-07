Yemen’de Saha Değişimi: Suudi Destekli Gruplar Taiz’den Lahic’e Çekildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Taiz’in güneybatı kırsalında son günlerde şiddetlenen çatışmalar, cephe hattında kritik bir değişikliğe yol açtı. Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri ile koordineli hareket eden güneyli silahlı gruplar, karşı tarafın ilerleyişini durduramayınca stratejik önemdeki mevzilerini terk etmek zorunda kaldı.

Söz konusu geri çekilmenin, özellikle bölgenin coğrafi yapısı ve ikmal hatlarının kontrolü açısından önemli bir kırılma noktası olduğu belirtiliyor. Yaşanan saha kaybının ardından, geri çekilen grupların Lahic vilayetinin iç kesimlerinde yeni bir savunma hattı oluşturmaya çalıştığı gözlemleniyor.

Askeri gözlemciler, bu gelişmenin sadece bir mevzi kaybı değil, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesi açısından kritik olduğunu ifade ediyor. Lahic hattındaki hareketliliğin devam ettiği ve bölgedeki gerginliğin tırmanma riski taşıdığı gelen haberler arasında. Tarafların, olası bir yeni karşı saldırı veya bölgedeki varlıklarını pekiştirme konusunda hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.