Colani'den Şebaa Çiftlikleri mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'ın Sünni Müftüsü Abdullatif Deryan, 20 yılı aşkın bir aradan sonra bölgesel müftülerden oluşan bir heyetle Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Deryan, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin lideri Ebu Muhammed el-Colani (şimdiki adıyla Ahmed eş-Şaraa) ile yaklaşık bir saat 20 dakika süren bir görüşme yaptı.

El-Ahbar gazetesinin aktardığına göre Colani, Lübnan için hassas bir konu olan Şebaa Çiftlikleri'nin mülkiyetinin, bölge İsrail işgalinden kurtarıldıktan sonra ele alınacağını belirterek, "Mülkiyetin kime ait olduğu kanıtlanırsa aramızda sorun olmaz," mesajını verdi.

Lübnan ile ilişkilerde 'yeni sayfa'

Görüşmede Colani, Lübnan'daki tutuklu Sünni militanlar meselesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, konuyu görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani'nin yakında Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Lübnan'ın tüm kesimleriyle ilişki kurmak istediklerini vurgulayan Colani, "Geçmişi deşmeyeceğiz, intikam peşinde değiliz, yeni bir sayfa açtık," dedi.

Müftü Deryan ise konuşmasında Daru'l Fetva'nın "ılımlı İslam'ı yaymadakié rolüne odaklandı.

Ziyaret kapsamında Deryan ve beraberindeki heyet, HTŞ rejiminin Evkaf Bakanı ile iki ülke arasındaki vakıf mülklerinin durumu ve din işlerinde işbirliği konularını da ele aldı.