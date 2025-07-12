Günde Kaç Filistinli Çocuk Gazze’de Siyonistler Tarafından Şehit Ediliyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-“ Kazım Ebuhalef”, UNICEF’in Filistin’deki sözcüsü, Cuma akşamı yayımlanan bir raporda şöyle açıkladı: Filistin Bilgilendirme Ofisi ve UNICEF tarafından verilen rakamlara göre, Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana en az 18 bin Filistinli çocuk şehit olmuştur. Parstoday’in aktardığına göre Ebuhalef ekledi: Gazze Şeridi’nde yaşanan savaş nedeniyle her gün ortalama 27 Filistinli çocuk hayatını kaybetmektedir.

Ebuhalef şöyle bir vurguda bulundu: Gazze Şeridi’nde bu denli büyük çapta bir katliamı kesinlikle hiçbir şekilde meşru göstermek mümkün değildir.

Bu bağlamda, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü yeni bir raporunda, İsrail rejiminin saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze’deki çocuk ölümlerinin 10 kat arttığını bildirerek, “Kurbanların ezici çoğunluğu patlama sonucu şehit olmuşlardır.” Diye belirtti.