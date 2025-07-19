Suudilerden Colani’ye Süveyda'da stratejik yatırım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan, İsrail’in itirazlarına rağmen,rejimin başında olan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün silahlı unsurlarının güneydeki Süveyda vilayetine yeniden konuşlanmasına destek verilmesi gerektiğini ABD’ye açık şekilde iletti.

Riyad’ın bu tutumu, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını kınamayan ancak eleştirmeye çalışan Türkiye ve diğer Arap ülkeleriyle ortak bir duruşun parçası olarak değerlendiriliyor.

Middle East Eye’a (MEE) konuşan ve ismini vermek istemeyen üst düzey bir ABD yetkilisi, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, "HTŞ'nin Süveyda başta olmak üzere güneyde yeniden kontrol sağlamasının" Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini söylediğini aktardı.

Görüşmeden haberdar olan ikinci bir diplomatik kaynak, MEE’ye yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan’ın, İsrail’in Suriye askerlerine yönelik saldırılarından ve Şam’a doğrudan askeri konuşlanma dayatmasında bulunmasından “ciddi rahatsızlık duyduğunu” söyledi.

MEE’ye konuşan ABD’li, Arap ve İsrailli yetkililere göre, İsrail’in amacı Suriye’nin güneyinde kalıcı bir nüfuz alanı oluşturmak.

Ancak bu adım, başta Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere ABD’nin bölgedeki Arap müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Cuma günü İsrail medyasında yer alan bir habere göre, ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv rejiminin HTŞ'ye bağlı güçlerin Süveyda’ya "48 saat süreyle sınırlı biçimde girmesine izin verme” kararı aldığını bildirdi.

ABD’li bir yetkili, “Suudi Arabistan Suriye’nin yeniden inşasına ve istikrarına yatırım yapıyor. Bu yatırım doğrudan HTŞ lideri Colani'ye de uzanıyor” ifadelerini kullandı.

MEE daha önce, Suudi Arabistan’ın Trump’a Yemen’e yönelik saldırıların durdurulması yönünde baskı yaptığını ilk kez gündeme getirmişti.

Trump’ın bu yöndeki kararı da İsrail’in pozisyonuna ters düşen bir adım olarak yorumlanmıştı.