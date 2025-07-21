El-Husi: Gazze açlıktan ölürken Arap ve İslam dünyası seyrediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen'deki Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında Arap ve İslam ülkelerinin hareketsizliğini sert sözlerle eleştirdi.

Seyyid el-Husi televizyondan yaptığı konuşmada, kuşatma altındaki Filistinlilere destek verilmemesinin hem bu dünyada hem de ahirette ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

“Ümmet, Gazze’deki trajedinin ve zulmün boyutuna tanıklık ediyor.” diyen el-Husi, “Seyretmek ve sorumluluktan kaçmak ümmet için büyük bir tehlikedir.” ifadelerini kullandı.

El-Husi, yüz binlerce kişinin şiddetli açlık ve ağır kuşatma koşulları altında büyük acılar çektiği Gazze’deki duruma dikkat çekerek, “Gazze halkı açlıktan kıvranıyor; çevrelerinde yüz milyonlarca Arap ve iki milyardan fazla Müslüman sadece seyrediyor, hiçbir şey yapmıyor.” dedi.

Yemen, Filistin’e desteğini sürdürüyor

Yemen’in tutumunu yineleyen el-Husi, ülkesinin Filistin davasına desteğini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti: “Amerikan ve İsrail zorbalığına karşı duruşumuzu sürdürüyoruz.” dedi.

El-Husi, Yemen’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonlar, halk desteği ve kapsamlı direniş çabaları yoluyla çok boyutlu desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Bu açıklamalar, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarını, kasıtlı aç bırakma politikasını ve aralıksız kuşatmasını sürdürdüğü bir dönemde yapıldı.

Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, son günlerde çok sayıda sivil, çocuklar da dahil olmak üzere, yetersiz beslenme ve açlığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde süren sistematik soykırımı kınayarak, İsrail işgal güçlerinin işlediği vahşetin münferit savaş suçları değil, ABD himayesinde Filistin halkını yok etmeye yönelik kasıtlı bir kampanyanın parçası olduğunu vurgulamıştı.

Bu paralelde, cuma günkü konuşmasında Arap ve İslam dünyasına da seslenen Ebu Ubeyde, "Dünyanın en zalim güçleri düşmanımıza durmaksızın silah ve mühimmat konvoyları gönderirken, bazı rejimler ve güçler on binlerce evladımızın öldürülmesini, aç bırakılmasını, su ve ilaçtan mahrum bırakılmasını seyrediyor," ifadelerini kullanmıştı.