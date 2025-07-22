Yemen Silahlı Kuvvetlerinden İşgal Altındaki Filistin’de 5 Askerî Ve Hayati Hedefe İHA Saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-Yemen Silahlı Kuvvetleri yayımladığı açıklamada, İHA biriminin bugüne kadarki en kapsamlı operasyonla işgal altındaki Filistin’deki beş askerî ve hayati hedefi vurduğunu bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu operasyon kapsamında el-Lod Havalimanı (Ben Gurion), Yafa’da bir askerî nokta, Üm Er-Reşraş Limanı (Eilat), Ramon Havalimanı ve Aşdod bölgesinde hayati öneme sahip bir hedef vuruldu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, söz konusu operasyonun beş adet insansız hava aracı (İHA) kullanılarak gerçekleştirildiğini ve hedeflerine başarıyla ulaştığını bildirdi. Bu benzeri görülmemiş operasyonun, mazlum Filistin halkına ve direniş güçlerine destek amacıyla; ayrıca Gazze’deki soykırım suçuna ve Yemen’in Hudeyde Limanı’na yapılan son saldırıya karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında Yemen’in, gelecekte Filistin halkına karşı görevlerini engellemeyi amaçlayan her türlü düşmanca girişime karşı koymaya hazır olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Operasyonlarımız Gazze’ye yönelik saldırılar sona erene ve abluka tamamen kaldırılana kadar asla durmayacak.”