Ayetullah Recebi: Medya, Ehl-i Beyt(a.s) Öğretilerini Aktarmada Peygamberlerin Yolunu Sürdürmeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ayetullah Mahmud Recebi, Liderlik Uzmanlar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü uluslararası ABNA Haber Ajansı’nın haber merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında ajansın faaliyetleri hakkında bilgi alan Recebi, gazetecilerle bir araya gelerek günümüz koşullarında medyanın görevleri ve 12 günlük dayatılan savaş sonrası Ehl-i Beyt (a.s) öğretilerini aktarmanın önemi üzerine bir konuşma yaptı.

Ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Recebi, şöyle konuştu: “Ehl-i Beyt (a.s) adına faaliyet gösteren bu yerde bulunmaktan dolayı Allah’a şükrediyorum. Tüm peygamberler, insanları Allah’a teslim olmaya çağırdı ve bu bir medya çalışmasıydı. Peygamber Efendimiz(s.a.a) de Kur’an ayetlerini okuyarak ilahi öğretileri insanlara ulaştırdı.”

Medya, Peygamberlerin Yolunu Sürdürüyor

Recebi, Ehl-i Beyt (a.s) öğretilerinin sadece ilahi mesajları değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal boyutları da içerdiğini belirtti. “ABNA Haber Ajansı’nda çalışanlar, peygamberlerin yolunu devam ettiriyor ve Ehl-i Beyt’in(a.s) öğretilerini canlandırma tavsiyesine uygun hareket ediyor. Bu, hem peygamberlerin misyonunu hem de Ehl-i Beyt’in(a.s) davasını sürdürmektir,” dedi.

Ayetullah Recebi, Ehl-i Beyt (a.s) takipçilerinin hadislerde “Muhammed (s.a.a) ailesinin yetimleri” olarak anıldığını hatırlatarak, “ABNA, bu yetimlere düşünsel anlamda destek oluyor. Ajansın yeni yaklaşımıyla sadece Ehl-i Beyt(a.s) takipçilerine haber ulaştırmakla yetinmeyip dünya genelindeki Ehl-i Beyt(a.s) toplulukları arasında bağ kurması takdire şayan. ABNA, birçok kurumun görevini tek başına üstleniyor,” diye ekledi.

Anlatı Savaşı, Askeri Savaşlardan Daha Önemli

Liderlik Uzmanlar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi, anlatı savaşlarının önemine dikkat çekti: “Hem geçmişte hem de günümüzde asıl savaş, anlatı savaşıdır. Küresel ölçekte gerçek anlatıyı aktarabilirseniz, özgür insanlar bu anlatıyı fıtratlarıyla kabul eder ve bu etkili olur. İlk anlatı her zaman belirleyici olur.”

Recebi, Ehl-i Beyt (a.s) öğretilerinin özelliklerine değinerek, “Ehl-i Beyt’in (a.s) bize ulaştırdığı hakiki öğretiler, güzel bir şekilde sunulmuştur. Ehl-i Beyt (a.s), eğer insanlar onların sözlerinin güzelliğini fark ederse, onlara uyacaklarını söylemiştir. Bu öğretileri başkalarına ulaştırabilirsek, mutlaka sonuç verir,” dedi.

12 Günlük Savaş Sonrası Değişen Bakış Açıları

Ayetullah Recebi, 12 günlük dayatılan savaşın farklı alanlarda yeni fırsatlar yarattığını ifade etti: “Bize karşı olan bazı kişiler, bu savaş sonrası bakış açılarını değiştirdi. Bir ilahiyat hocası anlatmıştı: Suudi Arabistan’a gittiğimizde bir Vehhabi alimle görüşmek için randevu almak zordu. Ancak savaş sonrası bu alim bizzat arayıp Şiilerden özür diledi ve onların İslam’ın savunucuları olduğunu anladığını söyledi. Bu tür örnekler az değil ve bu, Allah’ın bir lütfudur.”

Aşura, Felaketi Fırsata Çevirme Modeli

Recebi, 12 günlük savaşın tatsız bir olay olduğunu, ancak Aşura olayının Şiiler için en büyük felaket olmasına rağmen bir fırsata dönüştüğünü belirtti: “Aşura olmasaydı, dinden geriye bir şey kalmazdı. Arbaeen yürüyüşü, Aşura’nın etkilerinden biridir ve dünyada büyük yankı uyandırıyor. Bu, felaketi ilahi bir fırsata çevirme modelidir.”

Medyanın bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Recebi, “Düşmanlarımız, anlatı savaşında bizi yenmek için birleşti. Daha geniş bir bakış açısıyla dinin özünü canlandırdığımızı bilmeliyiz. Düşmanlar, Allah’a çağıran her dine karşıdır,” dedi.

İhlas ve Ehl-i Beyt’e (a.s) Bağlılık

Merhum Allame Misbah Yezdi’nin tavsiyelerine değinen Recebi, “Allame, her işin ihlasla yapılması gerektiğini vurgulardı. İhlas olmadan değerli işler bile zarar verebilir, ancak ihlasla yapılan işlerin etkisi kat kat artar. Ayrıca, Ehl-i Beyt’e bir selam vermenin önemine dikkat çekerdi. Hz. Mehdi’ye (a.f) içten bir selam verdiğimizde, o bize cevap verir,” dedi.

Ziyaretin başında ABNA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Hasan Sadrâi Âref, ajansın çeşitli bölümlerinin faaliyetleri hakkında bir rapor sundu. Ayetullah Recebi, ziyareti için Allah’a şükranlarını sunarak, “ABNA’nın yöneticileri ve gazetecileri arasında bulunmaktan dolayı içtenlikle mutluyum,” dedi.