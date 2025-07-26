ABD'nin İsrail için hava savunma dilenciliği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Katar merkezli Middle East Eye’ın (MEE) haberine göre, İran’ın nisan ayında gerçekleştirdiği Gerçek Vaat-3 Operasyonu sırasında İsrail’in THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) füze savunma sistemine ait önleyici mühimmatlarında kritik bir azalma yaşandı.

ABD, İsrail’e destek amacıyla Suudi Arabistan’dan THAAD füze sistemine ait mühimmat talep etti; ancak Riyad bu talebi geri çevirdi.

Konuya dair iki ABD’li yetkili, sürecin perde arkasını MEE’ye anlattı. Yetkililerden biri şöyle dedi:

“Savaş sırasında birçok ülkeden yardım istedik. Ancak beklenen destek gelmeyince farklı çözüm yolları aramaya başladık. Talep sadece bir ülkeye yönelik değildi,”

MEE’ye konuşan kaynaklara göre, Suudi Arabistan coğrafi konumu itibariyle İsrail’e yardım için elverişliydi ve ABD’li yetkililer, İran’ın hem Suudi Arabistan hem de İsrail için ortak tehdit olduğunu vurguladı.

Washington, daha önce Yemen’de Ensarullah tarafından düzenlenen füze ve İHA saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan’a hava savunma sistemleri konuşlandırmıştı.