Gazze'de bir bebek daha açlıktan yaşamını yitirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de yiyecek yardımı için bekleyen Filistinlilere İsrail güçleri iki ayrı noktada ateş açtı; en az bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı zamanda açlık nedeniyle bir bebek yaşamını yitirdi.

BM, İsrail’in Gazze’ye 100 kamyonluk insani yardım girişine izin verdiğini açıkladı ancak bu miktarın “kıtlık ve sağlık krizini önlemeye yetmediği” uyarısında bulundu.

Gazze Hükümeti ise 73 kamyonun bölgeye ulaştığını duyurdu. İçerisinde un, gıda paketleri ve tıbbi malzemelerin olduğu kamyonların depolara ulaşmadığı bildirildi.

Gazze'den bildiren Hind Hudari şunları aktardı:

''Kamyonların iki yoldan girişini gördük: İlki Kerem Ebu Salim, diğeri ise Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Zakim yoluydu. Çaresiz Filistinliler bu kamyonlara atlayarak ne varsa aldılar. Filistinlilere neden kamyonlara atladıklarını sorduğumuzda, yiyecek için beklemeye vakitleri olmadığını söylediler. Çocuklarının günlerdir aç olduğunu ve başka seçeneklerinin kalmadığını belirttiler.''