Aç Doktorlar, Kemikli Çocuklar; Batı Gazze’deki Çocuk Katillerinin Yanında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de kıtlık ve açlık krizi tırmanırken, sivillerin özellikle çocukların açlıktan ölmesi sıradan bir olay haline geldi. Aynı zamanda Siyonistler, yardımların girişine ilişkin yanıltıcı gösterilerle işledikleri suçları örtbas etmeye ve dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El-Birş, kara geçişlerinden yardım girişine veya havadan yardım atışlarına dair yayılan raporların medya propagandası olduğunu, böyle yardımın olsa bile Gazze’deki açlık krizini çözmede faydalı olmayacağını açıkladı.

Gazze’de Açlık Çeken Doktorların Acıklı Durumu

Parstoday’in Tesnim Haber Ajansı’ndan aktardığına göre, Munir El-Birş, Gazze’de doktorların bile yiyecek bulamadığını ve İsrail rejiminin açlık savaşı yüzünden vücutlarının zayıfladığını söyledi.

El-Birş, ameliyat sırasında cerrahların konsantrasyonlarını kaybettiğini, sağlık çalışanlarının hafızasının açlıktan zarar gördüğünü belirtti. Buradaki insani durum tarif edilemez, her yerde kıtlık dalgası var, çocuklar aç ve anneler enkaz altında bayılıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü, İsrail rejiminin geçici insani ateşkes iddialarına da şu yanıtı verdi: Ateşkes gerçek bir insan hayatını kurtarma fırsatına dönüşmediği sürece hiçbir faydası olmaz.

Gazze’deki Çocuklar Kemiğe ve Deriye Dönüştü

Gazze’nin güneyindeki “Naser” Tıp Kompleksi çocuk bölümü yöneticisi Ahmed El-Fera, Gazze’ye acilen gıda ve mama ulaşmazsa, özellikle çocuklar arasında açlıktan ölümlerin önemli ölçüde artacağını uyardı.

El-Fera, yaklaşık bir milyon çocuğun açlık ve kötü beslenme tehlikesi altında olduğunu ve Naser Tıp Kompleksi beslenme bölümündeki çocukların bedenlerinin sadece deri ile kaplı kemiklere dönüştüğünü, kas ve yağ dokusu kalmadığını söyledi.

Bu sağlık yetkilisi, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yaklaşık bir milyon vatandaşın yaşadığını, çoğunun çeşitli seviyelerde kötü beslenme çektiğini, ancak en yeni vakaların süt eksikliği nedeniyle çocuk ve bebeklerde kötü beslenme olduğunu belirtti.

Gazze’de 40 Bin Bebek Kademeli Ölüm Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Filistin hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki bilgi ofisi yayımladığı açıklamada, İsrail rejiminin bebek maması girişini yasaklaması nedeniyle binlerce bebeğin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, İsrail rejimi son 150 gündür süt dahil hiçbir gıda maddesinin Gazze’ye girişine izin vermiyor ve bu, soykırım suçu kapsamına giriyor. Bir yaş altı 40 binden fazla bebek, bu boğucu ve suç dolu abluka yüzünden kademeli ölüm riski taşıyor.

İsrail’in Gazze’ye Yardım Girişine Dair İddiası Aldatıcı Bir Gösteri

Gazze’deki sivil toplum kuruluşları ağının başkanı Emced Şuva, işgalci rejimin yardımları Gazze’ye getirdiği iddialarının medya propagandası olduğunu, gelen yardımların çok sınırlı olduğunu açıkladı. Şuva, insani ihtiyaçların ancak ablukanın kaldırılması ve geçiş noktalarının açılmasıyla karşılanabileceğini, medya gösterileriyle değil dedi.

Gazze’de En Çok Çocuklar Acı Çekiyor

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi’nde herkesin aç olduğunu ama çocukların en çok acı çekenler olduğunu bildirdi. Kurum, küçük kız ve erkek çocukların okula gitmek ya da oyun oynamak yerine yemek bulma umuduyla tehlikeli yerlere gittiklerini ve hayatlarını riske attıklarını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü ise Gazze’de kötü beslenmenin tehlikeli seviyeye ulaştığını ve açlıktan ölümlerin arttığını açıkladı.

Havadan Yardım Atışları, Gazze’ye Kasıtlı Olarak Dayatılan Açlığı Telafi Edemez

BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Tom Vilçer, Gazze Şeridi’ndeki durumun sadece askeri operasyonların durdurulmasını değil, kalıcı bir ateşkes gerektiğini söyledi.

İsrail rejiminin havadan yardım atışları konusundaki aldatıcı gösterisi, uluslararası kurumlar arasında sert tepki çekti. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, aylardır süren şiddetli açlık sonrası yapılan yardım atışlarının hiçbir faydası olmadığını, İsrail’in açlığı sivillere karşı bir silah olarak kullanmaya devam ettiğini bildirdi. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam da İsrail’in havadan yardım atışlarının, Gazze halkına kasıtlı olarak dayatılan aylardır süren açlığı karşılamayacağını vurguladı.