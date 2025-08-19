İsrail medyası: Ordudan çalınan siber cihaz soygunlarda kullanıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Israel Channel 14’ün Pazartesi günü aktardığına göre, İsrail ordusunun özel bir biriminden çalınan gelişmiş bir askeri siber cihazın, yakın zamanda bazı suç grupları tarafından kasalar ve benzin istasyonlarına yönelik bir dizi soygunda kullanıldığı bildirildi.

Habere göre, son soygun Dimona’da gece saatlerinde gerçekleşti ve verilen zararın “yüz binlerce” şekel civarında olduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakları, cihazın aslında özel ordu operasyonları için tasarlandığını ancak suç grupları tarafından zorla girme amaçlı kullanıldığını ifade etti.

Dimona vakası, işgal ordusunun depolarından gerçekleşen tekrar eden hırsızlıkların uzun siciline bir yenisini ekledi. Son yıllarda, silah, mühimmat ve taktik malzemelerin büyük ölçüde çalındığı bildirildi.

Kasım 2022’de, işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki Tznobar üssünden 73.000’den fazla mermi ve 72 el bombasının çalındığı bildirildi; olayın ardından Israel Channel 13 muhabiri orduyu “gülünç duruma düşmüş” olarak nitelendirdi. Sadece birkaç ay sonra, Haziran 2023’te, güneydeki bir askeri sığınağından 26.000 mermi ve silahın kaybolduğu belirtildi.

2024 yılında, Negev’deki bir üsten 18 konteyner tüfek, kurşun geçirmez yelek ve gece görüş cihazının çalındığı kaydedildi. 2025’in başlarında ise İsrail polisi, çalınan ordu silahlarının “İsrail” içinde 50’den fazla operasyonda kullanıldığını kabul etti.

2021 raporlarına göre, İsrail’de gerçekleşen silahlı saldırıların yaklaşık %70’inin orduya ait çalıntı silahlarla gerçekleştirildiği aktarıldı.