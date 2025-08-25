İsrail-HTŞ anlaşmasının detayları

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-İsrail Kanal 12 son haberinde, ''İsrail ve Suriye, uzun yıllardır hayal gibi görünen bir adımı gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor'' diye yazdı.

Kanal 12'ye göre, İsrail işgal varlığı ve el-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü, Amerikan arabuluculuğu ve Körfez ülkelerinin himayesinde Eylül ayı sonunda bir mutabakat zaptı ve güvenlik anlaşması imzalayabilir.

Kanal 12, ''ortaya çıkacak anlaşmanın, yıllardır süren iç savaşın ardından Suriye’yi istikrara kavuşturmayı, kuzey sınırındaki tehditleri azaltmayı ve Şam’ı İran liderliğindeki Şii ekseninden uzaklaştırmayı hedeflediğni'' aktardı.

''İsrail açısından ise bu adım, hem stratejik bir güvenlik fırsatı hem de hâlâ mevcut riskleri barındıran bir hamle niteliği taşıyor.'' diye yazan Kanal 12, anlaşma kapsamında, Suriye’ye bağlı Golan Tepeleri’nin Şam’dan Süveyda’ya kadar silahsızlandırılmasının ve İsrail sınırındaki bölgeden gelebilecek terör tehditlerinin önlenmesinin planlandığını belirtirken şunu ekledi:

''Özellikle Türkiye’nin Suriye ordusunu yeniden yapılandırmasının engellenmesi, İsrail için kritik bir öncelik olarak öne çıkıyor. Daha da önemlisi, bölgede İsrail Hava Kuvvetleri’nin hareket serbestliğini ve hava üstünlüğünü korumak amacıyla, füzeler ve hava savunma sistemleri dahil olmak üzere stratejik silahların Suriye topraklarına konuşlandırılması yasaklanacak.''

İsrail medyasının iddiasına göre, Süveyda bölgesindeki Dürzi Dağı’na insani yardım koridoru açılması planlanıyor; bu adım, Dürzi toplumu ve onlara yönelik insani yardımlarla doğrudan ilgili hassas bir konuyu kapsıyor.

Ayrıca, Suriye rejimindeki değişiklikler çerçevesinde ülkenin Amerikan yardımı ve Körfez desteğiyle yeniden inşa edilmesi hedefleniyor.

Haberin devamında İsrailli yayın şunları yazıyor:

''Anlaşmanın daha geniş anlamı, Suriye’yi Orta Doğu’da istikrarlı bir konuma geri döndürmek ve İran etkisinden uzaklaştırmak olarak öne çıkıyor. İsrail ise hem İran-Hizbullah eksenine hem de sınır bölgesinde IŞİD unsurları ve Müslüman Kardeşler dahil yeni bir aşırılıkçı Sünni eksenin oluşma olasılığına karşı güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.''

HTŞ örgütünün lideri Colani, Arap dünyasından medya mensuplarıyla bugün yaptığı toplantıda, İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varma konusunda ileri bir aşamada olduklarını belirtti.

Sky News Arapça Müdürü Nadim Katiş, “Colani'nin böyle bir anlaşmaya varma olasılığının, gerçekleşmeme ihtimalinden daha yüksek olduğunu” söyledi.

Katiş'e göre, Colani, ''mevcut koşulların İsrail ile bir barış anlaşmasına imzalamaya elverişli olmadığını belirtse de, böyle bir anlaşmanın Suriye ve bölgeye fayda sağlayacağına inanması hâlinde çekinmeden bunu yapacağını ve kamuoyuna açıklayacağını'' vurguladı.