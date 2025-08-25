Arıkan: Zulme Sessiz Kalan, Suça Ortak Olur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Batman’da partisinin 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Arıkan, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak samimi adımların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Arıkan, konuşmasında İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve İran’da gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekti ve “İsrail, canı istediğinde bölgede bombalarını savuruyor, 686 gündür bu zulüm devam ediyor” dedi.

Türkiye genelinde katliamlara karşı protestolar düzenlendiğini ifade eden Arıkan, “Gazze özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milli Görüş olarak uluslararası Sumud Filosu’na en büyük desteği verdik. Gemilerimizi hazırladık, yelkenlerimizi çok yakın zamanda Gazze’ye açacağız inşallah. Zulme sessiz kalan liderler, kendi halkını tehlikeye atar. Sessizlik, siyonizmin en büyük besinidir. Bu zulme karşı durmayan herkes, bu suça ortak olur” diye konuştu.

Arıkan, İsrail karşısında dünya ülkelerinin birlik olmaması durumunda insanlığın tehlike altında olacağını belirterek, “Siyonizm, korkaklıktan ve sessizlikten beslenen hunhar bir terör örgütüdür. Ancak güçten anlar” ifadelerini kullandı.