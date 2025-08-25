  1. Ana Sayfa
Arakçi ve Fidan Cidde'de Görüştü

25 Ağustos 2025 - 18:32
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde'de bir araya geldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik temaslarını, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı kapsamında sürdüren İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Görüşmede Arakçi, Türkiye’nin Filistin halkına verdiği destek ve İslam İşbirliği Teşkilatı’ndaki aktif başkanlığı için teşekkür ederek, İslam dünyasının ortak kapasitesinin Siyonist rejimin yayılmacı projelerine karşı kullanılmasının ve Filistin davasının savunulmasının önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca, İran ve Türkiye ilişkilerinin derinleştirilmesi yönünde somut bir adım olarak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin en kısa sürede toplanmasının önemine işaret ettiler.

Görüşmenin sonunda, İran ve Türkiye Dışişleri bakanları, karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar çerçevesinde iki taraflı istişarelerin, koordinasyonun ve bölgesel ile uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mutabakatlarını dile getirdiler.

