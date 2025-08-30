Türkiye-Suriye karayolu taşımacılığı 13 yıl sonra yeniden başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki doğrudan uluslararası karayolu taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu.

“13 yıllık aradan sonra doğrudan uluslararası karayolu taşımacılığı yeniden başladı. Dün Mersin’den Halep’e dört tır, İdlib’den Mersin’e üç tır Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçti” diyen Uraloğlu, iki ülke arasındaki taşımacılığın bir süredir yalnızca transit olarak yapıldığını hatırlattı.

Bakan, Suriye’de 2011’de başlayan iç karışıklık nedeniyle taşımacılık faaliyetlerinin tamamen durduğunu, yıllarca sınır geçişlerinde yüklerin aktarma yöntemiyle taşındığını belirtti.

Aralık 2024’teki gelişmelerin ardından süreci başlattıklarını ifade eden Uraloğlu, 27-29 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda Suriye ile karayolu taşımacılığına ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını aktardı.

Ayrıca 9 Temmuz’da Cilvegözü Sınır Kapısı’nda geçiş şartlarını belirlemek üzere teknik bir toplantı yapıldığını ve sürecin sahada başlatıldığını söyledi.

Uraloğlu, karayolu taşımacılığının yeniden başlamasıyla birlikte Türk ve Suriye plakalı araçların yüklerini doğrudan hedef noktalarına ulaştıracağını, sınırda aktarma zorunluluğunun ortadan kalkacağını vurguladı.

“2024 Ağustos’u ile 2025 Ağustos’unu karşılaştırdığımızda Suriye’ye taşımacılığımızda yüzde 50 artış oldu. Bu eğilim sürecek. Suriye güzergâhının açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin’den Ürdün ve Suudi Arabistan’a taşımacılık daha hızlı ve ekonomik hale gelecek. Bu adım sadece ihracatçılarımızı değil, bölge ekonomisini de canlandıracak” dedi.