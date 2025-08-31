Yemen’den İsrail’e: Kara günler sizi bekliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Değişim ve İnşa Hükümeti’nin geçici olarak görevine devam edeceğini doğruladı ve el-Rehvi ile diğer bakanların kanının, direnişin güçlenmesi, yeniden inşa ve yolun devamı için bir katalizör olacağını vurguladı.

El-Meşat cumartesi akşamı yaptığı konuşmada, “Büyük şehitlerimiz, Yemen tarihinin en zor döneminde sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdi ve Gazze’yi destekleme taahhütlerini yerine getirdi.” ifadelerini kullanarak, devlet kurumlarının Yemen halkına hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

El-Meşat, Yemen halkının tüm zorlukları ve engelleri aşabilecek kapasitede olduğunu belirterek, “Düşman irademizi kıramayacak, hava saldırılarından korkmayacağız ve tehditlerle yıldırılmayacağız.” dedi.

Ayrıca, İsrail suçuna karşı misilleme sözü vererek, İsraillilere seslendi: “İntikamımızı alacağız ve yaralarımızın derinliklerinden zafer yaratacağız. İntikamımız amansızdır ve kara günler sizi bekliyor.”

El-Meşat, “Meydan okuma ile meydan okumaya karşılık vereceğiz ve siz Siyonistler bir daha asla güvenlik tadını alamayacaksınız.” ifadelerini kullandı.

El-Meşat buna ek olarak, Gazze konusundaki Yemen tutumunun fedakârlıkların boyutuna bakılmaksızın kararlı olduğunu belirterek, şehitlerin kanının “Filistin’i destekleme sözleşmesiyle kutsandığını” kaydetti.

İsrail’le İşlemlere Boykot Çağrısı

Uluslararası topluma mesaj gönderen el-Meşat, Arap ve İslam ülkeleri ile tüm dünyaya, İsrail’le bağlantılı yapılarla yapılan herhangi bir işlemi boykot etme çağrısı yaptı ve “Yerleşimcilerin kendi ülkelerine dönmeleri için hâlâ fırsat var.” ifadelerini kullandı.

El-Meşat, ayrıca, işgal devleti sınırındaki tüm şirketlere “Çok geç olmadan ayrılın” yönünde son bir uyarı yaptı.

Sanaa’daki Cumhurbaşkanlığı, İsrail’in geçtiğimiz perşembe günü katıldıkları bir toplantıyı hedef alan saldırısı sonucu Başbakan Ahmed Galib el-Rehvi ve bazı bakanların hayatını kaybettiği duyurmuştu.